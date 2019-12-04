Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Tuzlaspor karşısında genç oyunculara şans veren deneyimli teknik adamın Selçuk İnan tercihi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Tecrübeli futbolcu Tuzlaspor maçında gösterdiği performansla vasatı aşamazken Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

4 Aralık 2019 Çarşamba 22:15 Güncelleme: 04.12.2019 22:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





