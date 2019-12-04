Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Tuzlaspor karşısında genç oyunculara şans veren deneyimli teknik adamın Selçuk İnan tercihi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Tecrübeli futbolcu Tuzlaspor maçında gösterdiği performansla vasatı aşamazken Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.
4 Aralık 2019 Çarşamba 22:15 Güncelleme: 04.12.2019 22:15
Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki!

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki geldi.

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Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki!

Sarı-kırmızılı takım Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Tuzlaspor'u konuk etti.

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki!

Fatih Terim sahaya Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki!

Selçuk İnan gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratırken eleştirilerin odağı oldu.

İşte sosyal medyada Selçuk İnan tepkileri...

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a büyük tepki!
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