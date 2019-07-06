Galatasaray'ın yeni transferi gemileri yaktı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın yeni transferi gemileri yaktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Galatasaray'da transfer harekatı dur durak bilmiyor. Ryan Babel, Şener, Adem Büyük, Ozornwafor, Jimmy Durma gibi isimlerle sözleşme imzalayarak kadrosunu derinleştiren Fatih Terim ve ekibi, özellikle takımın ileri hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmayı çok istediği Vedat Muriç transferinde oyuncunun sezon sonuna kadar kulüpte kalacağım açıklaması üzerine başka isimlere yönelen Aslan, bir isimde sona çok yakın. Oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istemesi Terim'in işini kolaylaştırıyor. İşte detaylar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14
Galatasaray'ın yeni transferi gemileri yaktı!

Galatasaray'da gelecek sezon için kadro güçlendirme çalışmaları Fatih Terim liderliğinde tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın yeni transferi gemileri yaktı!

Şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna katan Aslan, farklı isimler içinde temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın yeni transferi gemileri yaktı!

Özellikle gelecek sezonda ileri hatta takviyeler yapılması yönünde talimat veren Fatih Terim, Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak için yoğun çaba vermişti.

Galatasaray'ın yeni transferi gemileri yaktı!

Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Muriç transferi yılan hikayesine dönmüş, ardından oyuncunun "Sözleşmem bitene kadar Rizespor'da kalacağım" açıklaması üzerine transfer savaşının kazananı olmamıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi gemileri yaktı!

Vedat Muriç transferinde aradığını bulamayan Galatasaray'ın Stefano Okaka kararlılığı ise devam ediyor.

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