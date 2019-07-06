Galatasaray'ın yeni transferi gemileri yaktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Galatasaray'da transfer harekatı dur durak bilmiyor. Ryan Babel, Şener, Adem Büyük, Ozornwafor, Jimmy Durma gibi isimlerle sözleşme imzalayarak kadrosunu derinleştiren Fatih Terim ve ekibi, özellikle takımın ileri hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosuna katmayı çok istediği Vedat Muriç transferinde oyuncunun sezon sonuna kadar kulüpte kalacağım açıklaması üzerine başka isimlere yönelen Aslan, bir isimde sona çok yakın. Oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istemesi Terim'in işini kolaylaştırıyor. İşte detaylar...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





