Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde birçok transferi KAP'a bildiren Aslan'da Vedat Muriç'in transferi konusunda girişimler sürüyor. Fenerbahçe'nin de resmi temaslarını sürdürdüğü yıldız futbolcu Cimbom'a yakın gözüküyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takıma yeni katılan ismi Vedat Muriç transferinde takasta kullanmak istiyor. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın transferde bir adım önde olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11 Güncelleme: 03.07.2019 12:22
Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!
Spor Toto Süler Lig'de 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
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Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Diagne ve Mitroglou'nun takımda kalmak istemesi yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Fatih Terim de yönetime transferlerin yeni sezon öncesi kampına yetişmesini iletti.

Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!
Vedat Muriç'i ısrarla takımda görmek istediğini söyleyen Terim, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilmek için kadro çalışmalarına şimdiden başladı.
Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Sarı-kırmızılı yönetim bu gelişmelerin ardından girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray, takıma yeni katılan isimlerden birini Vedat Muriç transferinde takasta kullanılmasına karar verdi. İşte o isim...

Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Vedat Muriç savaşı tüm hızıyla devam ederken, Çaykur Rizespor bu rekabeti kullanıyor. Adeta ihaleye dönen Muriç transferinde son fiyat artıran sarı-kırmızılılar oldu.

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