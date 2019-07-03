Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde birçok transferi KAP'a bildiren Aslan'da Vedat Muriç'in transferi konusunda girişimler sürüyor. Fenerbahçe'nin de resmi temaslarını sürdürdüğü yıldız futbolcu Cimbom'a yakın gözüküyor. Sarı-kırmızılı yönetim, takıma yeni katılan ismi Vedat Muriç transferinde takasta kullanmak istiyor. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın transferde bir adım önde olduğu ifade edildi. İşte ayrıntılar...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 12:11 Güncelleme: 03.07.2019 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





