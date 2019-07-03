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Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken...
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, Ever Banega transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Bu transferde istediği gelişmeyi kaydedemeyen Galatasaray rotasını dünya yıldızına çevirdi...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15
Güncelleme: 03.07.2019 10:15
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Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, asıl bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
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Galatasaray uzun süredir Sevilla'dan Ever Banega ile anlaşma zemini arıyordu.
Banega'nın menajeri Hirsig de bu transferle ile ilgili olarak, "Galatasaray ile anlaşma sağladık. Kulüpler arasındaki görüşmeyi bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
A Spor'a konuşan Sevilla Sportif direktör Monchi ise, Banega'nın takımdan ayrılmayacağını, kendisinin satış listesinde olmadığını belirtti.
Sarı-kırmızılılar bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde bir B planı da hazırlamıştı.