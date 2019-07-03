Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken...

Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken...

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar birçok isim ile anlaşma sağlarken, Ever Banega transferi içinde girişimlerini sürdürüyordu. Bu transferde istediği gelişmeyi kaydedemeyen Galatasaray rotasını dünya yıldızına çevirdi...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 10:15 Güncelleme: 03.07.2019 10:15
Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken...

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, asıl bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken...

Galatasaray uzun süredir Sevilla'dan Ever Banega ile anlaşma zemini arıyordu.

Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken...

Banega'nın menajeri Hirsig de bu transferle ile ilgili olarak, "Galatasaray ile anlaşma sağladık. Kulüpler arasındaki görüşmeyi bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken...

A Spor'a konuşan Sevilla Sportif direktör Monchi ise, Banega'nın takımdan ayrılmayacağını, kendisinin satış listesinde olmadığını belirtti.

Galatasaray'da orta sahaya dünya yıldızı! Banega derken...

Sarı-kırmızılılar bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde bir B planı da hazırlamıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN