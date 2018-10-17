Galatasarayın yeni golcüsü Modeste! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'ın yeni golcüsü Modeste!

    Fatih Terim'in ısrarla istediği Modeste ile masaya oturuluyor.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 07:11:39 Güncelleme: 07:14:21
    Galatasarayın yeni golcüsü Modeste!

    Devre arasında mutlaka forvet almayı düşünen Galatasaray gözünü yeniden Modeste'ye dikti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayın yeni golcüsü Modeste!

    Fransız yıldızın, Çin kulübü Tianjin ile arasındaki süreci takip eden yönetim, hukukçuların onay vermesi halinde resmi teklif yapacak. Terim de bu transferi çok istiyor.

    Galatasarayın yeni golcüsü Modeste!

    HUKUKİ ENGELLERE TAKILDILAR
    Fransız yıldızla ağustos ayında her konuda anlaşan ancak hukuki problemler nedeniyle transferden vazgeçen yönetim birkez daha harekete geçti.

    Galatasarayın yeni golcüsü Modeste!

    Modeste'nin kulübü Tijanjin ile süreci takip ediliyor.

    Galatasarayın yeni golcüsü Modeste!

    BU KEZ TRANSFER BİTEBİLİR
    Eğer Modeste, Tianjin ile yollarını resmen ayırır, hukukçular da onayı verirse hemen teklif yapılacak.

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