Galatasarayın yeni golcüsü Modeste! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Modeste!
Fatih Terim'in ısrarla istediği Modeste ile masaya oturuluyor.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 07:11:39
Güncelleme: 07:14:21
Devre arasında mutlaka forvet almayı düşünen Galatasaray gözünü yeniden Modeste'ye dikti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransız yıldızın, Çin kulübü Tianjin ile arasındaki süreci takip eden yönetim, hukukçuların onay vermesi halinde resmi teklif yapacak. Terim de bu transferi çok istiyor.
HUKUKİ ENGELLERE TAKILDILAR
Fransız yıldızla ağustos ayında her konuda anlaşan ancak hukuki problemler nedeniyle transferden vazgeçen yönetim birkez daha harekete geçti.
Modeste'nin kulübü Tijanjin ile süreci takip ediliyor.
BU KEZ TRANSFER BİTEBİLİR
Eğer Modeste, Tianjin ile yollarını resmen ayırır, hukukçular da onayı verirse hemen teklif yapılacak.