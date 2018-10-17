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Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular
Türk futbolu son yıllarda milli takım düzeyinde istediği sonuçları alamıyor. Öte yandan kariyerlerine Avrupa'da devam eden veya takımlarında düzenli forma şansı bulmaya başlayan genç Türk futbolcular değerine değer katıyor.
Bununla birlikte adı, son günlerde şarkıcı Berkay'la yaşadığı kavga ile gündeme gelen milli futbolcu Arda Turan'ın değerinde büyük bir düşüş meydana geldi.
İşte piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular...
17 Ekim 2018 Çarşamba, 06:26:44 Güncelleme: 06:42:05
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