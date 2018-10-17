Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular

    Türk futbolu son yıllarda milli takım düzeyinde istediği sonuçları alamıyor. Öte yandan kariyerlerine Avrupa'da devam eden veya takımlarında düzenli forma şansı bulmaya başlayan genç Türk futbolcular değerine değer katıyor.

    Bununla birlikte adı, son günlerde şarkıcı Berkay'la yaşadığı kavga ile gündeme gelen milli futbolcu Arda Turan'ın değerinde büyük bir düşüş meydana geldi.

    İşte piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular...

    17 Ekim 2018 Çarşamba, 06:26:44 Güncelleme: 06:42:05
    Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular

    EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 32 FUTBOLCU

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular

    UMUT BULUT
    Güncel piyasa değeri: 450 bin Euro
    Düşüş: 50 bin Euro

    Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular

    SALİH DURSUN
    Güncel piyasa değeri: 200 bin Euro
    Düşüş: 450 bin Euro

    Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular

    TOLGA ZENGİN
    Güncel piyasa değeri: 250 bin Euro
    Düşüş: 450 bin Euro

    Piyasa değeri en çok yükselen ve düşen Türk futbolcular

    SEMİH KAYA
    Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro
    Düşüş: 1 milyon Euro

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