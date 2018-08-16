Galatasarayın santrafor için adayı Valenciadan Simone Zaza - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ın santrafor için adayı Valencia'dan Simone Zaza
16 Ağustos 2018 Perşembe, 01:24:59
Güncelleme: 01:25:40
Galatasaray'ın santrafor için adayı Valencia'dan Simone Zaza
Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde parsayı tek başına toplayacak olan Galatasaray transferde ekonomik yönden rahatlarken listeye bir yıldız daha ekledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın santrafor için adayı Valencia'dan Simone Zaza
Sarı-kırmızılı ekipte yeni hedeflerinden biri Valencia'nın golcüsü Simone Zaza oldu.
Galatasaray'ın santrafor için adayı Valencia'dan Simone Zaza
İspanyol ekibinin kapısını çalan Cimbom, "Zaza'yı bize kiralayın" teklifinde bulundu.
Galatasaray'ın santrafor için adayı Valencia'dan Simone Zaza
Valencia'nın ilk tercihi İtalyan golcüyü satmak ancak kiralamaya da sıcak bakacağı belirtildi.
Galatasaray'ın santrafor için adayı Valencia'dan Simone Zaza
27 yaşında, 1.86 m. boyundaki Zaza geçen sezon 33 lig maçında 13 gol attı.
Galatasaray'ın santrafor için adayı Valencia'dan Simone Zaza
Transfermarkt verilerine göre Zaza'nın şuanki piyasa değeri 22 milyon Euro.
Galatasaray'ın santrafor için adayı Valencia'dan Simone Zaza