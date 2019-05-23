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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında o isim sahne alacak!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, kupasını 25 Mayıs Cumartesi günü kaldıracak. Türk Telekom Arena Stadı'nda saat 19.05'te başlayacak kutlamalarda sahne alacak isim de netleşti.
23 Mayıs 2019 Perşembe 15:39
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Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları yapılacak.
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Sarı kırmızılı kulüp, taraftarlara kusursuz bir organizasyon hazırlamak için kolları sıvadı.
Galatasaray Kulübü, şampiyonluk şarkısını seslendiren Alya ile kupayı kutlayacak.
Sarı kırmızılı kulübün Cumartesi günü saat 19:05'te taraftarı ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamasında sahne alacak sürpriz isimlerden birinin Alya olduğu öğrenildi.
'Kupalara Layıksın Sen Şanlı Galatasaray' tezahüratını Alya seslendirmiş ve başta Fatih Terim olmak üzere Galatasaray camiası çok beğenmişti.