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2020 model Galatasaray böyle uçacak! Son dakika transfer haberleri...
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda önümüzdeki sezon ciddi değişiklikler yaşanacak. Dünya yıldızlarının da yer aldığı transfer projesi kapsamında liste hazırlandı... İşte Galatasaray'da yeni sezonda yaşanacak değişiklikler:
23 Mayıs 2019 Perşembe 13:37
Güncelleme: 23.05.2019 13:37
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UEFA ile "Sattığın kadar alabilirsin" anlaşması olan Galatasaray ilk iş olarak Luyindama'nın bonservisini almak olacak. Bunun için de oyuncu satılması gerekiyor. Bu kapsamda Belhanda ilk isim... Fatih Terim de buna onay verdi.
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RIBERY İLE YENİDEN...
Cimbom, eski futbolcusu Franck Ribery ile görüşmeleri sürdürüyor. Galatasaray, 14 yıl önce takımdan bedelsiz ayrılan Franck Ribery'yi yeniden kadrosunda görmek istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde neticelenmesi bekleniyor...
SOL BEKE DÜNYA YILDIZI!
Sarı kırmızılıların transfer komitesi Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Filipe Luis'in transfer için yoğun çaba sarf ediliyor. Bu bölgede Nagatomo, Linnes, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'e sahip olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ni düşünüp Filipe Luis'i almak istiyor.
VLASIC İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
Belhanda'nın yerini doldurmak için de Everton'un oyuncusu Vlasic'in kiralanması gündemde. Bu arada kulübe yakın kaynaklar değerini bulması durumda Mbaye Diagne'nin satışının da mümkün olduğunu ifade ediyor. Diagne satılırsa G.Saray 1 yerine 2 santrfor olacak.
SOLA BABEL!
Kesin anlaşma sağlanan Babel, en kısa sürede İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak. Sol kanat ona emanet edilecek.