Sayın başkan, Fatih Terim'in başkanlığı camiada konuşulan bir konu. Bunu kendisiyle hiç görüştünüz mü? Ve sizin düşünceniz nedir?

Olabilir... Hoca kendisi o espriyi yapar ara ara... Hoca niye başkan olmasın ki? Fatih Terim, bir kere Galatasaray Spor Kulübü üyesi. Gayet normal. Hiçbir sorun olmaz.