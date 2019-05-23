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Mustafa Cengiz'den şampiyonluk itirafı! "İlahi bir el yanımızdaydı"
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftada Başakşehir'i mağlup ederek 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz şampiyonluğu değerlendirdi. Cengiz, Fatih Terim'in başkan adaylığından Diagne'ye, Gomis'in ayrılmasından hakem hatalarına kadar bir çok konuda çarpıcı itiraflarda bulundu.
23 Mayıs 2019 Perşembe 12:33
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Başkan Mustafa Cengiz, şampiyonluk sonrası ilk röportajını verdi.
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Hürriyet'e konuşan Cengiz'in birbirinden çarpıcı açıklamaları şu şekilde;
Sayın başkan, Fatih Terim'in başkanlığı camiada konuşulan bir konu. Bunu kendisiyle hiç görüştünüz mü? Ve sizin düşünceniz nedir?
Olabilir... Hoca kendisi o espriyi yapar ara ara... Hoca niye başkan olmasın ki? Fatih Terim, bir kere Galatasaray Spor Kulübü üyesi. Gayet normal. Hiçbir sorun olmaz.
Bunu bana ilk seçildiğimde de söylediler. Ama Fatih Hoca, teknik direktörlüğü daha çok seviyor. Sahada mücadeleyi seviyor. Bana söylediği o. Yoksa hoca her 10 yılını dolduran üye gibi başkan adayı olur. Ve başkan da olur. Ve güzel de yapar!
Bir başkan olarak Fatih Terim ile çalışmak nasıl bir şey?
Fatih Hoca olduğu için çok rahat ettik, yüküm azaldı. Fatih Terim başlı başına bir idol. İdol olduğu için tepki de çok.