Galatasarayın şampiyonluk faturası! - Galeri - Fotomaç
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    Galatasaray'ın şampiyonluk faturası!

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:05:02 Güncelleme: 23:07:40
    Galatasaray'ın şampiyonluk faturası!
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    Galatasarayın şampiyonluk faturası!

    Geçen yaz transferde bombaları patlatan Galatasaray, yeni yıldızlarıyla şampiyonluk hedefine ulaştı ancak bu sevinci uzun sürmedi.

    Galatasaray'ın şampiyonluk faturası!
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    Galatasarayın şampiyonluk faturası!

    Şampiyonlar Ligi için takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, hem elde edilen şampiyonluk hem de UEFA yüzünden hareket edemez duruma geldi.

    Galatasaray'ın şampiyonluk faturası!
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    Galatasarayın şampiyonluk faturası!

    Zira Şampiyonlar Ligi fırsatı yüzünden takımdan ayrılmak isteyen yok. UEFA'nın maddi şartları da yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.

    Galatasaray'ın şampiyonluk faturası!
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    Galatasarayın şampiyonluk faturası!

    KİRADAN UÇAK BİLETİNE KADAR ÖDEME

    Sarı-kırmızılı kulübün yüksek bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satması gerek. Talipleri olan oyuncular ise Galatasaray'daki ev kirası, şoförlü araç, uçak biletleri gibi ekstraları bile içeren sözleşmelerinden memnunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları için de ayrılmak istemiyorlar.

    Galatasaray'ın şampiyonluk faturası!
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    Galatasarayın şampiyonluk faturası!

    Belhanda-Feghouli ikilisi kendileriyle ilgilenen Katar kulüplerine olası teklifleri değerlendirmeye almayacaklarını söyledi.

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