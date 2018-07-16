Galatasaray'ın şampiyonluk faturası!

KİRADAN UÇAK BİLETİNE KADAR ÖDEME

Sarı-kırmızılı kulübün yüksek bonservis harcaması yapabilmesi için oyuncu satması gerek. Talipleri olan oyuncular ise Galatasaray'daki ev kirası, şoförlü araç, uçak biletleri gibi ekstraları bile içeren sözleşmelerinden memnunlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları için de ayrılmak istemiyorlar.