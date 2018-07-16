Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı! - Galeri - Fotomaç
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Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:04:31
Güncelleme: 23:09:10
Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
Geçen sezon Süper Lig'e damgasını vuran Emre Akbaba, Florya yolunda...
Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
Galatasaray, Alanyaspor yönetimiyle pazarlıklarını sürdürürken, genç futbolcudan çok flaş bir hamle geldi.
Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR!
Küçük yaşlarından beri Sarı-Kırmızılı takıma gönül veren Emre Akbaba, Alanyasporlu yöneticilerle görüşerek, "Galatasaray'da oynamak istiyorum.
Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
Transferimde kolaylık gösterin" ifadesini kullandı.
Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
ÖNEMLİ BİR FEDAKARLIK YAPTI
Emre'nin Galatasaray'da oynamak için yıllık ücretinde de önemli bir fedakarlık yaptığı belirtiliyor.