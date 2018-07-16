Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı! - Galeri - Fotomaç
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:04:31 Güncelleme: 23:09:10
    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
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    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!

    Geçen sezon Süper Lig'e damgasını vuran Emre Akbaba, Florya yolunda...

    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
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    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!

    Galatasaray, Alanyaspor yönetimiyle pazarlıklarını sürdürürken, genç futbolcudan çok flaş bir hamle geldi.

    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
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    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!

    GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR!

    Küçük yaşlarından beri Sarı-Kırmızılı takıma gönül veren Emre Akbaba, Alanyasporlu yöneticilerle görüşerek, "Galatasaray'da oynamak istiyorum.

    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
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    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!

    Transferimde kolaylık gösterin" ifadesini kullandı.

    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
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    Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!

    ÖNEMLİ BİR FEDAKARLIK YAPTI

    Emre'nin Galatasaray'da oynamak için yıllık ücretinde de önemli bir fedakarlık yaptığı belirtiliyor.

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