Fransanın yeni Griezmannı Yacine Adli Galatasaraya - Galeri - Fotomaç
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a

    16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:30:59 Güncelleme: 22:32:05
    Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
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    Fransanın yeni Griezmannı Yacine Adli Galatasaraya

    Hızlı, dinamik bir takım için yaş ortalamasını düşürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim genç yetenekleri toplamaya devam ediyor.

    Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
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    • 10
    Fransanın yeni Griezmannı Yacine Adli Galatasaraya

    21 yaşındaki Onyekuru'yu alarak herkesi ters köşe yapan tecrübeli hoca, bu kez de PSG'den Yacine Adli için nabız yokladığı bildirildi.

    Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
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    • 10
    Fransanın yeni Griezmannı Yacine Adli Galatasaraya

    Deneyimli çalıştırıcı, Griezman'ın varisi olarak gösterilen ve PSG'nin B takımında forma giyen 2000 doğumlu Adli için sportif direktör Antero Henrique'yi aradığı bildirildi.

    Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
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    • 10
    Fransanın yeni Griezmannı Yacine Adli Galatasaraya

    HEYET YOLLAYACAK
    Antero'dan 'box to box' oynayabilen genç yıldızı isteyen Terim, "Thomas'ın (Tuchel) ona takımda yer bulması zor ama ben ona sürekli forma verebilirim.

    Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
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    • 10
    Fransanın yeni Griezmannı Yacine Adli Galatasaraya

    O tarz bir oyuncuya ihtiyacım var. 3 kulvarda 50'den fazla maç oynayacağız. Kiralamayı düşünürseniz, görüşmek için bir heyeti Paris'e göndermeyi düşünüyorum" sözlerini kullandı.

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