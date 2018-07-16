Fransanın yeni Griezmannı Yacine Adli Galatasaraya - Galeri - Fotomaç
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Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
16 Temmuz 2018 Pazartesi, 22:30:59
Güncelleme: 22:32:05
Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
Hızlı, dinamik bir takım için yaş ortalamasını düşürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim genç yetenekleri toplamaya devam ediyor.
Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
21 yaşındaki Onyekuru'yu alarak herkesi ters köşe yapan tecrübeli hoca, bu kez de PSG'den Yacine Adli için nabız yokladığı bildirildi.
Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
Deneyimli çalıştırıcı, Griezman'ın varisi olarak gösterilen ve PSG'nin B takımında forma giyen 2000 doğumlu Adli için sportif direktör Antero Henrique'yi aradığı bildirildi.
Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
HEYET YOLLAYACAK
Antero'dan 'box to box' oynayabilen genç yıldızı isteyen Terim, "Thomas'ın (Tuchel) ona takımda yer bulması zor ama ben ona sürekli forma verebilirim.
Fransa'nın yeni Griezmann'ı Yacine Adli Galatasaray'a
O tarz bir oyuncuya ihtiyacım var. 3 kulvarda 50'den fazla maç oynayacağız. Kiralamayı düşünürseniz, görüşmek için bir heyeti Paris'e göndermeyi düşünüyorum" sözlerini kullandı.