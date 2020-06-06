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Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Kanat transferi için girişimlerini sıklaştıran Cimbom, 21 yaşındaki yıldız için 500 bin Euro'yu gözden çıkardı. İşte Cimbom'un Ganalı uçağı...

6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49 Güncelleme: 06.06.2020 06:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





