Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Kanat transferi için girişimlerini sıklaştıran Cimbom, 21 yaşındaki yıldız için 500 bin Euro'yu gözden çıkardı. İşte Cimbom'un Ganalı uçağı...
6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49 Güncelleme: 06.06.2020 06:49
Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak!

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Cimbom'da kadro büyük ölçüde değişecek.

Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak!

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda kanat transferi için de girişimler devam ediyor.

Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak!

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim aradığı yıldızı Slovakya'da buldu.

Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak!

Galatasaray'ın bu transfer için 500 bin Euro'yı gözden çıkardığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...

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