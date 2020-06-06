Galatasaray'ın sağ kanadına Ganalı uçak!

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Kanat transferi için girişimlerini sıklaştıran Cimbom, 21 yaşındaki yıldız için 500 bin Euro'yu gözden çıkardı. İşte Cimbom'un Ganalı uçağı...
6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49
Güncelleme: 06.06.2020 06:49
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor.
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Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Cimbom'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda kanat transferi için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim aradığı yıldızı Slovakya'da buldu.
Galatasaray'ın bu transfer için 500 bin Euro'yı gözden çıkardığı iddia edildi. İşte son gelişmeler...