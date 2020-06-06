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Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası

Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da golcü arayışları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom, Fatih Terim'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Andone ve Diagne'nin yerine golcü transferi için düğmeye bastı. İşte Galatasaray'da gündeme gelen son golcü ve transferdeki detaylar...

6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49 Güncelleme: 06.06.2020 06:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





