Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası

Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da golcü arayışları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom, Fatih Terim'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Andone ve Diagne'nin yerine golcü transferi için düğmeye bastı. İşte Galatasaray'da gündeme gelen son golcü ve transferdeki detaylar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49 Güncelleme: 06.06.2020 06:49
Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası

Gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, kiralık kontratı sona erecek olan Andone'ye planlarında yer vermemişti.

Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası

Rumen golcünün ayrılığı İtalyan basınında ise şu şekilde duyurulmuştu:

"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor."

Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası

"Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."

Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası

DIAGNE DE YOLCU

Galatasaray'da gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen futbolculardan biri de Diagne'ydi.

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