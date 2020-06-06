Falcao'nun partneri Ada'dan geliyor! Son vuruş ustası
Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da golcü arayışları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom, Fatih Terim'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Andone ve Diagne'nin yerine golcü transferi için düğmeye bastı. İşte Galatasaray'da gündeme gelen son golcü ve transferdeki detaylar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 06:49
Güncelleme: 06.06.2020 06:49
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Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, kiralık kontratı sona erecek olan Andone'ye planlarında yer vermemişti.
Rumen golcünün ayrılığı İtalyan basınında ise şu şekilde duyurulmuştu:
"Galatasaray, Andone'yi Brighton'a geri gönderecek. Florin Andone, Galatasaray'daki 1 yıllık serüvenin ardından Brighton'a dönüyor."
"Golcü futbolcu, sağ dizinde ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sebeple Andone, sarı kırmızılılarda kendini ispatlayamadı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türk kulübü onunla yola devam etmemeye karar verdi. Andone İngiltere'ye dönüyor."
DIAGNE DE YOLCU
Galatasaray'da gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen futbolculardan biri de Diagne'ydi.