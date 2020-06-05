Sumudica'dan transfer sözleri! 'G.Saray ve F.Bahçe kesin...' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Sumudica'dan transfer sözleri! "G.Saray ve F.Bahçe kesin..."

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu isimleri de açıklayıp değerlendirmelerde bulundu. İşte Sumudica'nın öne çıkan açıklamaları...
5 Haziran 2020 Cuma 18:50
Sumudica'dan transfer sözleri! G.Saray ve F.Bahçe kesin...

Corona virüsünün ülkemize de sıçramasının ardından Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, yardımcılarıyla birlikte soluğu ülkesi Romanya'da almıştı.

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Sumudica'dan transfer sözleri! G.Saray ve F.Bahçe kesin...

Ligin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından yeniden Gaziantep'e dönen ve takımının başına geçen Sumudica, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sumudica'dan transfer sözleri! G.Saray ve F.Bahçe kesin...

Gaziantep FK'nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Florinel Coman ile Fenerbahçe'nin hedefinde olduğu yazılan George Puscas hakkında açıklamalarda bulundu.

Sumudica'dan transfer sözleri! G.Saray ve F.Bahçe kesin...

COMAN VE PUSCAS SÖZLERİ

Sumudica açıklamasında, "Coman'ı Galatasaray'ın istediği haberlerini ben de okudum. Türkiye'ye transferi onun için çok iyi olurdu, burada yapabilir. Türk gazeteciler bana sürekli Coman'ı soruyor, ben de çok iyi bir transfer olacağını söylüyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Puscas'ı istediğini yazıyorlar. Puscas da burada kesin başarılı olur. İkisi de yetenekli." dedi.

Sumudica'dan transfer sözleri! G.Saray ve F.Bahçe kesin...

"SÜPER LİG ÇOK ZOR"

Süper Lig'in rekabetçi olduğuna dikkat çeken Sumudica, "Süper Lig çok zor. Burası hiç de kolay değil, bu bilinsin. Baskı büyük, 12 spor gazetesi var, hergün şov. Futbol burada bir fenomen. Türkiye'de futbol ekmekle birlikte yeniyor" sözlerini kullandı.

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