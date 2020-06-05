Sumudica'dan transfer sözleri! "G.Saray ve F.Bahçe kesin..."

COMAN VE PUSCAS SÖZLERİ

Sumudica açıklamasında, "Coman'ı Galatasaray'ın istediği haberlerini ben de okudum. Türkiye'ye transferi onun için çok iyi olurdu, burada yapabilir. Türk gazeteciler bana sürekli Coman'ı soruyor, ben de çok iyi bir transfer olacağını söylüyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Puscas'ı istediğini yazıyorlar. Puscas da burada kesin başarılı olur. İkisi de yetenekli." dedi.