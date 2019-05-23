Galatasaray'ın Ribery için yaptığı teklif ortaya çıktı!
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Galatasaray'ın hedefindeki isimlerde biri ise Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Franck Ribery... Eski futbolcularını yeniden kadrosunda girmek isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız futbolcu için teklifini masaya koydu.
23 Mayıs 2019 Perşembe 10:12
Güncelleme: 23.05.2019 10:12
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Bir hafta içerisinde hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray zaman kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, devler arenasında başarı elde edecek bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminden Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ve Nijerya'nın Enyimba Aba takımında forma giyen Valentine Ozornwafor ile prensip anlaşması sağladı.
Sezon başında kiralanan Henry Onyekuru'nun Everton'a dönecek olması sebebiyle Babel ile birlikte bir sol kanat daha transfer etmek isteyen Cimbom'da hedef Fransız yıldız Franck Ribery...
23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı.