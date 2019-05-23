Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü

Galatasaray'da Fatih Terim, kendisine "sokak kabadayısı" diyen Fenerbahçe'ye başkan ve yönetimden sert bir yanıt gelmeyince adeta çılgına döndü. 12 Kasım'daki basın toplantısının akşamında Albayrak'a "Ben bırakıyorum" dedi. Ancak ertesi gün yoğun ısrarlar sonrası istifadan vazgeçti.
23 Mayıs 2019 Perşembe 09:33
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda 13 Kasım sabahının ayrı bir önemi var... 13Kasım'da ne oldu? Bu sorunun yanıtı için 1 gün öncesine, 12Kasım'a dönmemiz gerekiyor. (Takvim)
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"YORUM YOK" DEDİ TT Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren olaylı Fenerbahçederbisinin ardından Sarı-Lacivertli yönetimden Fatih Terim için "Sokak kabadayısı" açıklaması gelmişti.
Başkan Mustafa Cengiz'in 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısındaFenerbahçe'ye sert bir yanıt vermesi bekleniyordu. Ancak Başkan Cengiz, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını verince ortalık karıştı.
Basın toplantısını tesislerdeki odasından takip eden Terim adeta çılgına döndü. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın konuşmaları da Fatih hocayı sakinleştiremedi.
BURAYA KADARMIŞ!.. Ve akşam saatlerinde AbdurrahimAlbayrak'ı arayan Fatih Terim'in ağzından herkesi şoke eden kelimeler döküldü: "Ben bırakıyorum, buraya kadar!" Haber hemen Mustafa Cengiz'e ulaştı.