Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü - Fotomaç
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü

Galatasaray'da Fatih Terim, kendisine "sokak kabadayısı" diyen Fenerbahçe'ye başkan ve yönetimden sert bir yanıt gelmeyince adeta çılgına döndü. 12 Kasım'daki basın toplantısının akşamında Albayrak'a "Ben bırakıyorum" dedi. Ancak ertesi gün yoğun ısrarlar sonrası istifadan vazgeçti.
23 Mayıs 2019 Perşembe 09:33
Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü


Galatasaray'ın şampiyonluğunda 13 Kasım sabahının ayrı bir önemi var... 13 Kasım'da ne oldu? Bu sorunun yanıtı için 1 gün öncesine, 12 Kasım'a dönmemiz gerekiyor. (Takvim)

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Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü


"YORUM YOK" DEDİ
TT Stadı'nda oynanan ve 2-2 sona eren olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-Lacivertli yönetimden Fatih Terim için "Sokak kabadayısı" açıklaması gelmişti.

Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü

Başkan Mustafa Cengiz'in 12 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'ye sert bir yanıt vermesi bekleniyordu. Ancak Başkan Cengiz, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını verince ortalık karıştı.

Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü

Basın toplantısını tesislerdeki odasından takip eden Terim adeta çılgına döndü. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın konuşmaları da Fatih hocayı sakinleştiremedi.

Fatih Terim akşam istifa etti sabah geri döndü

BURAYA KADARMIŞ!..
Ve akşam saatlerinde Abdurrahim Albayrak'ı arayan Fatih Terim'in ağzından herkesi şoke eden kelimeler döküldü: "Ben bırakıyorum, buraya kadar!" Haber hemen Mustafa Cengiz'e ulaştı.

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