Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hızla sürüyor. Takımdan ayrılacak isimlerde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda'yla ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Belhanda'nın transferi kesinleşti. İşte Belhanda'nın gideceği takım ve Galatasaray'a kazandıracağı para...