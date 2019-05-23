Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hızla sürüyor. Takımdan ayrılacak isimlerde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda'yla ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Belhanda'nın transferi kesinleşti. İşte Belhanda'nın gideceği takım ve Galatasaray'a kazandıracağı para...
23 Mayıs 2019 Perşembe 07:57
Güncelleme: 23.05.2019 08:14
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Galatasaray gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.
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Galatasaray'ın UEFA anlaşması gereği 'sattığı kadar oyuncu alabilecek' olması eldeki mevcut oyunculardan bazılarıyla yolların ayrılacağı anlamına geliyor.
Bu doğrultuda Galatasaray, kadroda piyasa değeri en yüksek oyuncuların başında gelen Younes Belhanda gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Younes Belhanda'nın transferiyle ilgili flaş bir söylenti ortaya çıktı.
Suudi Arabistan medyası Fas kaynaklarına dayandırdığı haberlerle Belhanda'nın Bafétimbi Gomis'in takımı Al Hilal'e transfer olduğunu iddia etti.