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Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...
Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da iç transferde takımın iskeletini korumak istiyor. Ancak Luyindama ve Onyekuru'dan gelen haberler pek de iç açıcı değil. İki isim de önümüzdeki sezon takımda olmayabilir...
23 Mayıs 2019 Perşembe 07:57
Güncelleme: 23.05.2019 07:57
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Galatasaray'da Luyindama sıkıntısı... Kongolu stoperden çok memnun olan sarıkırmızılı ekibin elinde 31 Mayıs'a kadar 6 milyon euro'luk opsiyon hakkı var.
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Ancak Standard yönetimi, bu rakamın peşin olarak ödenmesi talebinde bulundu.
Menajeri de yarım sezon için 600 bin euro'ya oynayan oyuncusu için 2 milyon Euro istedi.
Devre arasında yapılan görüşmelerde yıllık 1.2 milyon Euro'ya razı olan menajerin bu çıkışı da can sıktı. Cimbom çıkış yolu arıyor.
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