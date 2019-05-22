İtalya'da gündem Diagne! 4. Lig'den transfer...

Kasımpaşa'da attığı gollerin ardından devre arasında 10 milyon karşılığında Galatasaray'a transfer olan Senegalli forvet Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı ekipte de gollerine devam ederek, ligde kaydettiği 30 golle Bafetimbi Gomis'e ait rekoru kırdı ve lig tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı başardı.