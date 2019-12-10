Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar

Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılar A grubu son maçında Paris Saint Germain ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına sahaya çıkacak olan Aslan'da tek hedef galibiyet. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'ın Paris kafilesi de belli oldu. İşte eksikler ve sürpriz takviyelerle Galatasaray'ın Paris kafilesi...
10 Aralık 2019 Salı 10:40 Güncelleme: 10.12.2019 10:59
Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar

MUSLERA

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Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar

OKAN KOCUK

Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar

MARIANO

Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar

RYAN DONK

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