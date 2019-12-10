Galatasaray'ın Paris kafilesi belli oldu! Fatih Terim'den şok karar

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılar A grubu son maçında Paris Saint Germain ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek adına sahaya çıkacak olan Aslan'da tek hedef galibiyet. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'ın Paris kafilesi de belli oldu. İşte eksikler ve sürpriz takviyelerle Galatasaray'ın Paris kafilesi...

10 Aralık 2019 Salı 10:40 Güncelleme: 10.12.2019 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





