Galatasaray Paris Saint Germain maçı için Fransa'ya gitti!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6. ve son karşılaşmasında PSG ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar Paris'e uçtu.
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