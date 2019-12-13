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Galatasaray'ın Ocak bombası ortaya çıktı! Falcao'nun yerine...
Şampiyonlar Ligi serüvenine Paris deplasmanında son vermesinin ardından hızlı bir şekilde transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündem forvet transferi... Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük'ün yetersiz görülmesi, transferde ibreyi 3. bölgeye çevirdi... Belçika basını ise Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin flaş bir ismi gündeme getirdi... Öte yandan o golcü için rakam dahi verildi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr /DIŞ HABERLER)
13 Aralık 2019 Cuma 17:12
Güncelleme: 13.12.2019 17:12
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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, ara transfer için resmen düğmeye bastı...
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Son olarak Avrupa kupalarından elenen ve ibreyi tamamen 'şampiyonluğa' kıran cimbom, kadroya revizyona gitmeyi planlıyor...
Özellikle Radamel Falcao'nun uzun süren sakatlığı ve Adem Büyük'ün yetersiz olduğu görüşüne varılması, sarı-kırmızılıları bir golcü almaya yöneltti...
Transferde risk isteyemen Fatih Terim, gelecek yeni isimlerin hemen takıma adapte olabilmesini isterken, 'savaşan, mücadele eden, Galatasaray için heyecanlanan' isimlerin kadroya katılması talimatını verdi...
Avrupa'nın dört bir yanına scoultarını gönderen Galatasaray için Belçika basınında sürpriz bir isim gündeme geldi...