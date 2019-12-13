Galatasaray'ın Ocak bombası ortaya çıktı! Falcao'nun yerine...

Şampiyonlar Ligi serüvenine Paris deplasmanında son vermesinin ardından hızlı bir şekilde transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da gündem forvet transferi... Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük'ün yetersiz görülmesi, transferde ibreyi 3. bölgeye çevirdi... Belçika basını ise Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin flaş bir ismi gündeme getirdi... Öte yandan o golcü için rakam dahi verildi! İşte detaylar... (fotomac.com.tr /DIŞ HABERLER)

13 Aralık 2019 Cuma 17:12 Güncelleme: 13.12.2019 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





