Fatih Terim'den sürpriz karar! Ankaragücü maçı 11'inde...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 5-0 mağlup oldu ve Avrupa macerasını galibiyet alamadan tamamladı. Gözünü Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü maçına çeviren Aslan'da, teknik direktör Fatih Terim ilk 11'de sürpriz değişikliklere gidecek. İşte Galatasaray'da yaşananlar ve Aslan'ın muhtemel 11'i...

13 Aralık 2019 Cuma 13:39 Güncelleme: 13.12.2019 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





