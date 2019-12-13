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Fatih Terim'den sürpriz karar! Ankaragücü maçı 11'inde...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 5-0 mağlup oldu ve Avrupa macerasını galibiyet alamadan tamamladı. Gözünü Süper Lig'de oynanacak Ankaragücü maçına çeviren Aslan'da, teknik direktör Fatih Terim ilk 11'de sürpriz değişikliklere gidecek. İşte Galatasaray'da yaşananlar ve Aslan'ın muhtemel 11'i...
13 Aralık 2019 Cuma 13:39
Güncelleme: 13.12.2019 13:47
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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
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Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.
97. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 96 kez karşılaştı.
Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti.