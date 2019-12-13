Galatasaray'da deprem! Bedeli çok ağır olacak...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'de Paris Saint Germain'den aldığı farklı mağlubiyet, Fatih Terim için bardağı taşıran son damla oldu... İmparator, kurnaylarına 'transfer' emrini verdi, ortam gerildi. Sarı-kırmızılılarda yıldızlar gitmeye sıcak bakmazken, teknik heyet yeni takviyeler için kıyasıya bastırıyor... En büyük problem ise yönetimde. Mustafa Cengiz ve yönetimi ortada kalıyor... İşte yaşanan o kriz!
13 Aralık 2019 Cuma 10:56
Güncelleme: 13.12.2019 11:15
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Galatasaray'da PSG hezimeti sonrası Teknik Direktör Fatih Terim, "transfer" dedi, futbolcular gitmeye sıcak bakmıyor, yönetim ise ortada kaldı.
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Avrupa arenasına 5-0'lık PSG yenilgisi ile veda eden Galatasaray'da ortam gerildi.
Milliyet'in haberine göre, Terim'in yaz döneminde yapılan 14 transfere karşın devre arasında yeni bir takım kurma isteği yönetimi kara kara düşündürüyor.
Çünkü takımda gitmek isteyen futbolcu bulunmuyor. Son olarak Belhanda gideceği şeklindeki haberleri yalanlayıp 1.5 sene daha sözleşmesi olduğunu söyledi.
Yeni performansları ile büyük hayal kırıklığı yaratan Nzonzi ve Michael Seri gibi isimler de gitmek gibi bir niyetlerinin bulunmadığını iletti.