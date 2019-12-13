Galatasaray'da deprem! Bedeli çok ağır olacak...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'de Paris Saint Germain'den aldığı farklı mağlubiyet, Fatih Terim için bardağı taşıran son damla oldu... İmparator, kurnaylarına 'transfer' emrini verdi, ortam gerildi. Sarı-kırmızılılarda yıldızlar gitmeye sıcak bakmazken, teknik heyet yeni takviyeler için kıyasıya bastırıyor... En büyük problem ise yönetimde. Mustafa Cengiz ve yönetimi ortada kalıyor... İşte yaşanan o kriz!