Galatasaray'ın Kalu ilgisini doğruladı! "Tek sorun..."
Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki ekiplerden Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği iddia edilen genç futbolcu Samuel Kalu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Haziran 2020 Cumartesi 11:41
Güncelleme: 13.06.2020 11:41
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Bir yandan ligdeki kalan maçlar için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını ara vermiyor.
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Sarı-kırmızılı takım son olarak gündeminde Fransız ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Samuel Kalu için girişimlerde bulunmuştu.
Transfer haberleri vermesiyle ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın genç oyuncuya olan ilgisini doğruladı ve transfer gelişmesi hakkında şunları söyledi:
Evet, Galatasaray Samuel Kalu ile ilgileniyor. Görüşmelerdeki tek sorun; Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı teklif ederken Bordeaux, az da olsa para kazanabilmek için Kalu'yu satmak istiyor.
Bordeaux'nun oyuncu için istediği bonservis bedelinin ise 6 ile 10 milyon Euro arasında olduğu ifade ediliyor.