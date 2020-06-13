Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında...

Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında...

Şampiyonluk adayları arasında bulunan Galatasaray, lige verilen 3 aylık aranın ardından 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda 21.00'da başlayacak karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinin maç öncesi bilinmesi gerekenler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i.

13 Haziran 2020 Cumartesi 11:25 Güncelleme: 13.06.2020 12:30
Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında...

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.

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Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında...

Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı. Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında...

MARCAO FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao Teixeira, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayacak.

Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında...

Yaklaşık 10 gün önce antrenmanda sakatlanan ve sol yan bağlarında ikinci derece hasar tespit edilen 24 yaşındaki stoper, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında...

Uzun süreli sakatlığı bulunan Cristian Luyindama'nın lisansının çıkarılmadığı sarı-kırmızılı takımda, Marcao'nun bir süre daha forma giyemeyecek olması teknik ekibi düşündürüyor.

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