Fatih Terim'den Belhanda kararı! Rizespor karşısında...
Şampiyonluk adayları arasında bulunan Galatasaray, lige verilen 3 aylık aranın ardından 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda 21.00'da başlayacak karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinin maç öncesi bilinmesi gerekenler ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i.
Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.
Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı. Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.