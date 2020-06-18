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Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Tarih verdiler...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken, aradığı ismi buldu... İddialara göre 30 Haziran günü kulübüyle sözleşmesi sona erecek o golcü, serbest kalmasının ardından valizlerini toplayacak ve Galatasaray'a gelecek! İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

18 Haziran 2020 Perşembe 10:06 Güncelleme: 18.06.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





