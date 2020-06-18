Galatasaray'ın golcüsü geliyor! Tarih verdiler...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon için çalışmalarına devam ederken, aradığı ismi buldu... İddialara göre 30 Haziran günü kulübüyle sözleşmesi sona erecek o golcü, serbest kalmasının ardından valizlerini toplayacak ve Galatasaray'a gelecek! İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
18 Haziran 2020 Perşembe 10:06
Güncelleme: 18.06.2020 10:55
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Galatasaray, sezonun ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor... Sarı kırmızılılar, Falcao'nun yanına bir golcü ararken, o isme resmi imzayı attırmaya çok yaklaştı.
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Sarı kırmızılılar, son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmişti.
Karadeniz'de 2 önemli yıldızı Muslera ile Andone'yi kaybeden Cimbom, zirve yarışında yara almıştı.
Maçın ardından Andone yerine bir golcü almayı planlayan Galatasaray için sürpriz, Meksika basınından geldi.
Eluniverso, konu ile ilgili yazdığı haberde 30 Haziran'da kulübü Tigres ile sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'nın, boşta kalmasının ardından Galatasaray'a geleceğini okuyucularına aktardı.