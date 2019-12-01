Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Falcao ve Andone'nin sakatlıkları nedeniyle gol yollarında yeteri kadar verim verememeleri yönetimi forvet arayışına itmişti. Sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen isimlerden biri de eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ti. Fransız oyuncu son yaptığı paylaşımla dönüşü hakkında daha net ifadeler kullanarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...