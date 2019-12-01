Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...

Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Falcao ve Andone'nin sakatlıkları nedeniyle gol yollarında yeteri kadar verim verememeleri yönetimi forvet arayışına itmişti. Sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen isimlerden biri de eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ti. Fransız oyuncu son yaptığı paylaşımla dönüşü hakkında daha net ifadeler kullanarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

1 Aralık 2019 Pazar 11:49
Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma döneceğinin sinyallerini veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...

Tecrübeli oyuncu son günlerde Instagram hesabından paylaştığı hikayelerde, taraftarların 'geri dön' çağrısına, "Bir gün babamla (Fatih Terim) hikayemizi sonlandırmak için döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...

Bir paylaşıma daha imza atan Gomis, bu kez iyiden iyiye Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...

Golcü oyuncu, 'yuvana dön' diyen bir taraftara "Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim" dedi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...

İşte Gomis'in yaptığı o paylaşım...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN