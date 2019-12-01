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Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis bu kez daha net konuştu: Geri döndüğümde...
Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Falcao ve Andone'nin sakatlıkları nedeniyle gol yollarında yeteri kadar verim verememeleri yönetimi forvet arayışına itmişti. Sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen isimlerden biri de eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ti. Fransız oyuncu son yaptığı paylaşımla dönüşü hakkında daha net ifadeler kullanarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...
1 Aralık 2019 Pazar 11:49
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Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma döneceğinin sinyallerini veriyor.
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Tecrübeli oyuncu son günlerde Instagram hesabından paylaştığı hikayelerde, taraftarların 'geri dön' çağrısına, "Bir gün babamla (Fatih Terim) hikayemizi sonlandırmak için döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Bir paylaşıma daha imza atan Gomis, bu kez iyiden iyiye Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
Golcü oyuncu, 'yuvana dön' diyen bir taraftara "Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim" dedi.