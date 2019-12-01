Flaş derbi yorumu! "Yaralı Aslan Fırtına'ya tutulur"
TRABZON MORALSİZ ASLAN'I GEÇER | TUĞÇE ERGİNKOÇ
Ligde sakatlıklardan en çok çeken iki takımın mücadelesine tanıklık edeceğiz. Trabzonspor, ligdeki konumu itibarıyla maça Galatasaray'a göre daha rahat çıkacak. Sarı-kırmızılı takım hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadeleden büyük yara alarak çıktı. Moralsiz Galatasaray'ın gol yollarında da yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, her ne kadar bu tarz maçlarda sonucu kestirmek güç olsa da Trabzonspor'un saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdıracağını düşünüyorum.
YARALI ASLAN, FIRTINA'YA YENİK DÜŞER | TARIK DEMİR
Bir tarafta 'Yaralı Aslan', diğer yanda ise tam bir 'Fırtına'! Aslında durumu da özetleyen bir tespit bu. Galatasaray kötü gidişata 'Dur' demek için, Trabzonspor ise efsanelerinden Cemil Usta'nın adı verilen sezonda şampiyonluk aşkına bu maçı kazanmak isteyecekler. İstatistiklere de bakılınca zaten son 13 maçta beraberlik yok. Fırtınavari esen Trabzonspor'un, sendeleyen Cimbom'u devirmesini sağlayacak anahtar da 'Süreklilik' olacak. Bordo mavililer istikrarlı bir hava ve motive olmuş bir psikolojide. Galatasaray ise tedirgin ve iç huzursuzluk var... Mucize olmazsa maç öncesi başlayan birçok avantaj sahaya yansıyacaktır ve mücadeleyi Trabzonspor kazanacaktır.
ERKEN GOL KİLİDİ AÇAR | MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
İki takım arasında Trabzon'da oynanan son 3 maçı da Trabzonspor kazandı. Galatasaray'da sakat oyuncuların çokluğu ve Brugge maçı yenilen son dakika golünün büyük bir eksisi olacaktır. Trabzonspor ise takım olarak oturmuş bir kadroyla maça çıkacak. Erken golle ritim bulabilecek Karadeniz ekibi, gol atma yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray karşısında büyük avantaj yakalayacaktır. Bordo-mavili takımın kazanacağını düşünüyorum.
TRABZONSPOR'UN PUAN KAYBI SÜRPRİZ OLUR | MERT KILIÇ
Sezon başından bu yana sakatlıklardan muzdarip olan iki takımın mücadelesinde galibiyet için tüm ibreler Trabzonspor'u gösteriyor. Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermesine ve Abdülkadir Ömür'ü sakatlığa kurban vermesine rağmen başta Sosa-Nwakaeme-Sörloth üçlüsünün gösterdiği etkili performansla, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yakalanan pozitif havayı sürdüren Fırtına, maçın mutlak favorisi durumunda.
Club Brugge maçının ardından belki de isteyeceği son şey Trabzonspor deplasmanına çıkmak olan Galatasaray'ın istediği sonuçları alamamasına rağmen ortaya koyduğu mücadele takdire şayan. Ancak karşılarında hem kalite hem de mücadele açısından daha üstün bir ekip var. Sakat oyuncuların yanında Babel'in de cezalı olması Cimbom için büyük handikap.
Sakatların dönmesiyle kadro derinliği artan Trabzonspor'un dar rotasyonla üst üste maçlar oynayan yorgun Aslan karşısında yaşayacağı puan kaybı sürpriz olur. Ünal Karaman'ın takımın başına geçmesinin ardından iç sahada derbi kaybetmeyen bordo-mavililerin, taraftarının da desteğiyle bu serisini sürdüreceğini düşünüyorum.
FIRTINA ESMEYE DEVAM EDER | KEMAL TAMTÜRK
Galatasaray'la oynadığı son 3 iç saha maçını kazanan Trabzonspor bu maça da favori olarak çıkıyor. Her iki takımda da sakat oyuncuların varlığı dikkat çekse de bordo mavililerin son iki lig maçını gol yemeden kazanması futbolcuların öz güvenini arttırdı. Galatasaray'da ise hem Başakşehir hem de Club Brugge maçlarında forvet eksikliği göze çarptı. Sarı-kırmızılıların bu karşılaşmalarda aldığı kötü sonuçlar öz güven kaybına neden olacaktır. Bordo-mavililer rakibinin kötü gidişat sergilediği bu dönemde taraftarı önünde galibiyete yakın taraf gibi duruyor. Karadeniz temsilcisi son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Sörloth ve Nwakaeme ikilisiyle istediği sonuca ulaşacaktır.