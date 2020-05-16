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Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler!
Bir dönem Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen Engin Baytar, futbolculuk yıllarına ait anıları anlattı. Trabzonspor'da oynadığı dönemde rakiplerinin kendilerinden korktuğunu dile getiren tecrübeli isim, Fenerbahçe karşısında çıktıkları şampiyonluk maçı ile ilgili de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte Engin Baytar'ın açıklamaları...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:10
Güncelleme: 16.05.2020 23:10
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Engin Baytar, Galatasaray ve Trabzonspor'daki günlerine dair kariyer anılarını anlattı.
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"TRABZONSPOR'DAYKEN HER RAKİP BİZDEN KORKUYORDU"
Trabzonspor'da forma giydiğim o çok iyi kadroda rer rakip bizden korkuyordu. Hepsi ama. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da bizden çekiniyorlardı.
Çok iyi bir kadromuz vardı. Yönetenler çok iyiydi. Trabzonspor'un en büyük düşmanı hep kendi yönetenleri oldu. Çok iyi kadroyu bozdular.
Resmen şampiyon olmasını istemediler. Tabi ki başka engeller, düşmanlar da var ama en büyük düşman kendi yönetenler oldu.