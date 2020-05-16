Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler!

Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler!

Bir dönem Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen Engin Baytar, futbolculuk yıllarına ait anıları anlattı. Trabzonspor'da oynadığı dönemde rakiplerinin kendilerinden korktuğunu dile getiren tecrübeli isim, Fenerbahçe karşısında çıktıkları şampiyonluk maçı ile ilgili de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte Engin Baytar'ın açıklamaları...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:10 Güncelleme: 16.05.2020 23:10
Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler!

Engin Baytar, Galatasaray ve Trabzonspor'daki günlerine dair kariyer anılarını anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler!

"TRABZONSPOR'DAYKEN HER RAKİP BİZDEN KORKUYORDU"

Trabzonspor'da forma giydiğim o çok iyi kadroda rer rakip bizden korkuyordu. Hepsi ama. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da bizden çekiniyorlardı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler!

Çok iyi bir kadromuz vardı. Yönetenler çok iyiydi. Trabzonspor'un en büyük düşmanı hep kendi yönetenleri oldu. Çok iyi kadroyu bozdular.

Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler!

Resmen şampiyon olmasını istemediler. Tabi ki başka engeller, düşmanlar da var ama en büyük düşman kendi yönetenler oldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Engin Baytar'dan olay sözler!

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR BİRBİRLERİNE YALVARIYORDU"

Galatasaray'da Fatih Terim varken hiç vazgeçmeyen bir takım vardı. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği derbide, 2-2 olunca bayram havası birden cenaze evine dönmüştü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA