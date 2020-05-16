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Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada helecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olacağı iddia edilen Senegalli golcü için tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de son kararını verdi. İşte Terim'in flaş Diagne kararı ve son gelişmeler...

16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





