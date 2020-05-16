Fatih Terim'den flaş Diagne kararı! Gelecek sezon...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada helecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olacağı iddia edilen Senegalli golcü için tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de son kararını verdi. İşte Terim'in flaş Diagne kararı ve son gelişmeler...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 19:35
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Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da merak edilen konulardan biriyse Mbaye Diagne'nin geleceği...
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Cimbom'un geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Senegalli forvet, performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve sezon başında Club Brugge takımına kiralanmıştı.
Belçika ekibinde gösterdiği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve istenen performansı veremeyen 28 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.
ŞAMPİYONLUK CİMBOM'A YARADI
Club Brugge'ün şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak.
ÖZEL MADDE DEVREYE GİRECEK
Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak.