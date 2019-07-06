Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!

Galatasaray'da santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu Vincent Aboubakar ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin Aboubakar kararı belli oldu. İşte detaylar.. Galatasaray son dakika haberleri...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 23:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





