Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!

Galatasaray'da santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu Vincent Aboubakar ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin Aboubakar kararı belli oldu. İşte detaylar.. Galatasaray son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 23:20
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Galatasaray'da gündem santrfor transferi...
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Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transferi çıkmaza giren sarı-kırmızılılarda gündeme her gün başka isimler giriyor.
Fransız basını Galatasaray'ın yıldız futbolcu Radamel Falcao ile ilgilendiğini iddia etmişti.
Bir süredir sarı-kırmızılıların Aboubakar'ı transfer etmek istediği öne sürülmüş, bu gelişme de sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.
Galatasaray'ın Senegalli golcü ile ilgili kararı belli oldu.