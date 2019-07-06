Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!

Galatasaray'da santrfor transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu Vincent Aboubakar ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin Aboubakar kararı belli oldu. İşte detaylar.. Galatasaray son dakika haberleri...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 23:20
Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!

Galatasaray'da gündem santrfor transferi...

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Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!

Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transferi çıkmaza giren sarı-kırmızılılarda gündeme her gün başka isimler giriyor.

Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!

Fransız basını Galatasaray'ın yıldız futbolcu Radamel Falcao ile ilgilendiğini iddia etmişti.

Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!

Bir süredir sarı-kırmızılıların Aboubakar'ı transfer etmek istediği öne sürülmüş, bu gelişme de sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!

Galatasaray'ın Senegalli golcü ile ilgili kararı belli oldu.

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

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