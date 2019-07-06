Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Transferde son dakika... Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı santrfor ile görüşmelere başladı. İşte olay yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 20:18 Güncelleme: 06.07.2019 20:18
Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom, transferde büyük oynuyor.

Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Santrfor çalışmalarına dört koldan devam eden Galatasaray, Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete girmişti.

Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Sarı-kırmızılılar bu transferi beklemeye alırken, dünyaca ünlü yıldız ile görüşmelere başlandı.

İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

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