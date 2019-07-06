Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!
Transferde son dakika... Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı santrfor ile görüşmelere başladı. İşte olay yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 20:18
Güncelleme: 06.07.2019 20:18
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Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Cimbom, transferde büyük oynuyor.
Santrfor çalışmalarına dört koldan devam eden Galatasaray, Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete girmişti.
Sarı-kırmızılılar bu transferi beklemeye alırken, dünyaca ünlü yıldız ile görüşmelere başlandı.
İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...