Galatasaray dünya yıldızı ile görüşmelere başladı!

Transferde son dakika... Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılarda gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, dünya yıldızı santrfor ile görüşmelere başladı. İşte olay yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 20:18 Güncelleme: 06.07.2019 20:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





