Galatasaray'ı yıkan tablo: Milyonlarca Euro böyle havaya uçtu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain ile karşılaşan Galatasaray, Fransız temsilcisine sadece yarım saat dayanabildi. Icardi ve Sarabia'nın üst üste ağları bulan vuruşlarıyla adeta oyundan kopan ve dağılan bir görüntü sergileyen Cimbom daha sonra kalesinde iki yarıda Neymar, Mbappe ve Cavani'nin (P) gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Avrupa'ya veda eden sarı kırmızılar, sadece maçı değil Devler Ligi'nde milyonlarca Euro'yu da kaybetti. İşte Galatasaray'ı yıkan o tablonun ayrıntıları...