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Galatasaray'ı yıkan tablo: Milyonlarca Euro böyle havaya uçtu!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Paris Saint Germain ile karşılaşan Galatasaray, Fransız temsilcisine sadece yarım saat dayanabildi. Icardi ve Sarabia'nın üst üste ağları bulan vuruşlarıyla adeta oyundan kopan ve dağılan bir görüntü sergileyen Cimbom daha sonra kalesinde iki yarıda Neymar, Mbappe ve Cavani'nin (P) gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Avrupa'ya veda eden sarı kırmızılar, sadece maçı değil Devler Ligi'nde milyonlarca Euro'yu da kaybetti. İşte Galatasaray'ı yıkan o tablonun ayrıntıları...
12 Aralık 2019 Perşembe 09:44
Güncelleme: 12.12.2019 09:51
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Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Paris Saint Germain ile oynayan ve 5-0 kaybeden temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid, PSG ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'na son sırada veda etti.
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Grupta sadece ev sahibi ve deplasmanda Club Brugge ile berabere kalarak 2 puan toplayabilen sarı kırmızılı takımın kasaya giren ve giremeyen rakamlar da belli oldu.
120 milyon Euro kadro değeri olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1 milyar Euro'lukPSG'ye karşı mücadele etti.