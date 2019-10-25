Galatasaray'ı yıkan haber! Andone... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni sezonda da şampiyonluk. Bu bağlamda kadrosuna bitrçok yıldız ismi katan sarı-kırmızılar da en dikkat çeken isimlerin başında Romanyalı yıldız golcü Florin Andone geliyor. Attığı gollerle ve oynadığı futbolla göz dolduran Andone'den Cimbom'u yıkan bir haber geldi. İşte detaylar...
25 Ekim 2019 Cuma 08:11 Güncelleme: 25.10.2019 08:11
Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...

Galatasaray'ın belki de en etkili isimlerinden biri Florin Andone.

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Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...

Oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran yıldız futbolcu Real Madrid maçında da kendini göstermeyi başardı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...

Sakatlığı bir türlü düzelmeyen Falcao'nun yokluğunda şans bulan Florin Andone, sergilediği performansla da geçer not aldı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...

Attığı iki golle Sivas galibiyetini getiren Andone, Real Madrid maçında iki kez gole yaklaşsa da Courtois'yı geçemedi.

Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...

11'DE OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Hücum hattına hareket getiren Rumen forvet, Radamel Falcao iyileşse de ilk 11'de oynamaya devam edecek.

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