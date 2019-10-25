Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni sezonda da şampiyonluk. Bu bağlamda kadrosuna bitrçok yıldız ismi katan sarı-kırmızılar da en dikkat çeken isimlerin başında Romanyalı yıldız golcü Florin Andone geliyor. Attığı gollerle ve oynadığı futbolla göz dolduran Andone'den Cimbom'u yıkan bir haber geldi. İşte detaylar...
25 Ekim 2019 Cuma 08:11
Güncelleme: 25.10.2019 08:11
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Galatasaray'ın belki de en etkili isimlerinden biri Florin Andone.
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Oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran yıldız futbolcu RealMadrid maçında da kendini göstermeyi başardı.
Sakatlığı bir türlü düzelmeyen Falcao'nun yokluğunda şans bulan Florin Andone, sergilediği performansla da geçer not aldı.
Attığı iki golle Sivas galibiyetini getiren Andone, RealMadrid maçında iki kez gole yaklaşsa da Courtois'yı geçemedi.
11'DE OYNAMAYA DEVAM EDECEK
Hücum hattına hareket getiren Rumen forvet, RadamelFalcao iyileşse de ilk 11'de oynamaya devam edecek.