Galatasaray'ı yıkan haber! Andone...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni sezonda da şampiyonluk. Bu bağlamda kadrosuna bitrçok yıldız ismi katan sarı-kırmızılar da en dikkat çeken isimlerin başında Romanyalı yıldız golcü Florin Andone geliyor. Attığı gollerle ve oynadığı futbolla göz dolduran Andone'den Cimbom'u yıkan bir haber geldi. İşte detaylar...

25 Ekim 2019 Cuma 08:11 Güncelleme: 25.10.2019 08:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





