GALERİ
Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim
Galatasaray'da son günlerde Belhanda krizi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Real Madrid maçında gösterdiği performans ve oyundan çıkarken taraftara küfürlü tepki göstermesi sonrası Terim'in biletini kestiği öğrenilen Younes'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Faslı oyuncudan boşalacak olan 10 numara için kolları şimdiden sıvayan Galatasaraylı kurmaylar gözünü dünya yıldızı bir isme dikti.
25 Ekim 2019 Cuma 07:26 Güncelleme: 25.10.2019 07:26
GALERİ DEVAM EDİYOR
DİĞER GALERİLER