Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim

Galatasaray'da son günlerde Belhanda krizi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Real Madrid maçında gösterdiği performans ve oyundan çıkarken taraftara küfürlü tepki göstermesi sonrası Terim'in biletini kestiği öğrenilen Younes'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Faslı oyuncudan boşalacak olan 10 numara için kolları şimdiden sıvayan Galatasaraylı kurmaylar gözünü dünya yıldızı bir isme dikti.
25 Ekim 2019 Cuma 07:26 Güncelleme: 25.10.2019 07:26
Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim

Yaz transfer sezonunun en hareketli kulübü olan Galatasaray kadrosuna kattığı birçok yeni isimle kökten bir değişim yaşamıştı.

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Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim

Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi kadrosuna Luyindama, Seri, Lemina, Andone, Emre Mor, Ozornwafor, Babel, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Falcao, Nzonzi, Şener, Okan Kocuk, Adem Büyük gibi birçok ismi katmıştı.

Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim

Ancak bu kadar yıldız isme rağmen Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim

Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinmesine rağmen son 4 maçta yalnız bir kez 3 puan alabilen Sarı-Kırmızılılar 13 puanla 6. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta alınan 1 puanla 4. sırada...

Galatasaray'a dünya yıldızı 10 numara geliyor! İşte o isim

Gerek oynanan oyundan gerekse bireysel performanslardan memnun olmayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar ara transfer dönemi öncesi kolları şimdiden sıvadı.

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