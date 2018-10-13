Galatasarayı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men... - Galeri - Fotomaç
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    Galatasaray'ı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men...

    13 Ekim 2018 Cumartesi, 22:40:22 Güncelleme: 22:41:41
    Galatasarayı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men...

    Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men...

    Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti.

    Galatasarayı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men...

    UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.



    Galatasarayı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men...

    DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
    Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı.

    Galatasarayı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men...

    UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.

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