Galatasarayı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ı bekleyen korkunç tehlike! 3 yıl men...
13 Ekim 2018 Cumartesi, 22:40:22
Güncelleme: 22:41:41
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 'Yeniden İnceleme' kararı sonrası İsviçre'ye hareket etmişti.
UEFA Başkanı Ceferin ile toplantı yapan Cengiz, sonrasında "CAS'a gideceğiz" demişti.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR
Bu açıklamalar sonrasında detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı.
UEFA Finansal Kontrol Kurulu'ndan iki üyenin Galatasaray'ın Avrupa'dan 3 yıllığına men edilmesini istediği öğrenildi.