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Galatasaray'dan UEFA'ya çalım! Transferleri böyle yapacak
Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray, devre arasında yapılacak transferler için yeni bir strateji geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım UEFA'nın belirlediği Finansal Fair Play kriterlerine takılmamak adına transferlerini böyle yapacak...
28 Aralık 2019 Cumartesi 11:00
Güncelleme: 28.12.2019 11:38
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Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, Süper Lig'de de bekleneni veremediği için yönünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Ara transfer dönemi hareketli geçmesi beklenen sarı-kırmızılı takım, transferlerini nasıl yapacağı konusunda planını çizdi.
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Yaz transfer döneminde Fernando'yuSevilla'ya satan Galatasaray, gelen parayla Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmış, kiralık ve bonservisi elinde oyuncuları almıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uyduğu açıklanan sarıkırmızılı kulüp, ocak ayındaki transfer operasyonunda da benzer bir strateji izleyecek.
Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'denMarceloSaracchi'yi 1.5 yıllığına getirecek olan Aslan, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki bedavaya kiraladı.
Monaco'dan gelecek Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun kiralama bedeli ise yazın ödenecek. Luyindama'nın yerine geçici çözüm olan Manuel Da Costa ise bonservisi elinde olduğu için tercih edildi.