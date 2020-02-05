Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular

Bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da başladı. Ara transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelen sarı-kırmızılı takım, bu oyuncuların yanına takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle güçlendirmek istiyor.