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Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular
Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılar, sezon sonu bombasını dünyaca ünlü yıldız Xherdan Shaqiri'yle patlatmaya hazırlanıyor. Yılın transfer operasyonunu dünyaca ünlü gazete okuyucularıyla paylaştı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
5 Şubat 2020 Çarşamba 21:01
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Bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da başladı. Ara transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelen sarı-kırmızılı takım, bu oyuncuların yanına takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle güçlendirmek istiyor.
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Bu kapsamda şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaraylı kurmaylar, birkaç senedir gündeme gelen Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri transferini sezon sonu sonuçlandırmak istiyor.
Galatasaray'ın Shaqiri sevdası gelecek sezona da sirayet etti. Sezon başı ve ara transfer döneminde de sarı kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcu için sezon sonu Galatasaray'ın girişimde bulunacağı iddia edildi.
Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Shaqiri, geçtiğimiz aylarda daha oynamak istemediğini belirtirken, yıldız oyuncunun başka bir kulübe kiralık gönderilmesi gündemdeydi.
Shaqiri ile ismi geçen kulüpler arasında Galatasaray da yer alırken, İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağını yazdı.