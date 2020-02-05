Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular

Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında adından söz ettiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Marcelo Saracchi, Sekidika, Henry Onyekuru ve Boluspor'dan genç futbolcu Erkan Süer'i katan sarı-kırmızılılar, sezon sonu bombasını dünyaca ünlü yıldız Xherdan Shaqiri'yle patlatmaya hazırlanıyor. Yılın transfer operasyonunu dünyaca ünlü gazete okuyucularıyla paylaştı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
5 Şubat 2020 Çarşamba 21:01
Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular

Bu sezon şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin hesaplarını yapan Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları da başladı. Ara transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelen sarı-kırmızılı takım, bu oyuncuların yanına takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerle güçlendirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular

Bu kapsamda şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaraylı kurmaylar, birkaç senedir gündeme gelen Liverpool'un yıldız futbolcusu Xherdan Shaqiri transferini sezon sonu sonuçlandırmak istiyor.

Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular

Galatasaray'ın Shaqiri sevdası gelecek sezona da sirayet etti. Sezon başı ve ara transfer döneminde de sarı kırmızılıların gündemine gelen yıldız futbolcu için sezon sonu Galatasaray'ın girişimde bulunacağı iddia edildi.

Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular

Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Shaqiri, geçtiğimiz aylarda daha oynamak istemediğini belirtirken, yıldız oyuncunun başka bir kulübe kiralık gönderilmesi gündemdeydi.

Galatasaray'dan sezon sonu Shaqiri bombası! Böyle duyurdular

Shaqiri ile ismi geçen kulüpler arasında Galatasaray da yer alırken, İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın sezon sonunda girişimde bulunacağını yazdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN