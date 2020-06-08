Galatasaray'dan Rize maçı öncesi kritik hamle! Banka hesaplarına... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan Rize maçı öncesi kritik hamle! Banka hesaplarına...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı camia, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesi önemli bir hamleye imza attı. Haftasonu Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray'da yönetim, yaptığı hamleyle adeta doping etkisi yarattı. İşte detaylar...
8 Haziran 2020 Pazartesi 09:37 Güncelleme: 08.06.2020 09:44
Galatasaray'dan Rize maçı öncesi kritik hamle! Banka hesaplarına...

Süper Lig'in yeniden başlamasına 4 gün kala Galatasaray yönetiminden kritik bir hamle geldi...

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Galatasaray'dan Rize maçı öncesi kritik hamle! Banka hesaplarına...

Sarı kırmızılılar, şampiyonun belirleneceği son 8 maç öncesi futbolculara toplam 3.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 27 milyon TL) ödeme yaptı.

Galatasaray'dan Rize maçı öncesi kritik hamle! Banka hesaplarına...

Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana naklen yayın ve maç günü gelirleri dahil birçok kaynaktan mahrum kalmasına rağmen oyunculara maaş ödemesi yapılacağı sözünü veren Mustafa Cengiz yönetimi, büyük fedakârlıklar sonucu 3.5 milyon Euro temin edip geçen hafta takıma dağıttı.

Galatasaray'dan Rize maçı öncesi kritik hamle! Banka hesaplarına...

Sarı kırmızılı yönetimin bu hamlesinde, futbolcular ve teknik heyetin koronavirüs pandemisi nedeniyle maaşlarında yüzde 15 kesinti yapmayı kabul etmeleri de büyük rol oynadı.

Galatasaray'dan Rize maçı öncesi kritik hamle! Banka hesaplarına...

12 Haziran'da Süper Lig'in yeniden başlamasıyla beraber kulübün kasasına yeniden nakit para akışı gerçekleşmesi bekleniyor.

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