Galatasaray'dan Rize maçı öncesi kritik hamle! Banka hesaplarına...

Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana naklen yayın ve maç günü gelirleri dahil birçok kaynaktan mahrum kalmasına rağmen oyunculara maaş ödemesi yapılacağı sözünü veren Mustafa Cengiz yönetimi, büyük fedakârlıklar sonucu 3.5 milyon Euro temin edip geçen hafta takıma dağıttı.