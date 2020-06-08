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Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdan ayrılması beklenirken, tecrübeli oyuncunun yerine arayışlar da hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, belirlenen üç isimle görüşmelerini sürdürüyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

8 Haziran 2020 Pazartesi 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





