Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler
Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdan ayrılması beklenirken, tecrübeli oyuncunun yerine arayışlar da hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, belirlenen üç isimle görüşmelerini sürdürüyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 09:43
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Brezilyalı futbolcu Mariano'nun sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen ve Şener Özbayraklı ile de yol ayrımında olan Galatasaray, sağ beke takviye için gaza bastı.
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Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, bu mevki için üç futbolcu belirledi. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar Rennes ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Malili sağ bek Hamari Traore ve Tigres'ten Luis Rodriguez için harekete geçmeye hazırlanıyor.
3 sezondur Rennes forması giyen 28 yaşındaki Traore'yi uygun bir bonservis ile renklerine dahil etmeyi planlayan Aslan, Rodriguez'i de bonservis sorunu olmadığı için istiyor.
Rodriguez bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol attı, 3 asist yaptı. 4 sezondur Tigres forması giyen oyuncunun Aslan'a yakın olduğu konuşuluyor.
Cimbom ayrıca, yine bir süredir kulübün gündeminde yer alan ve Yunan temsilcisi Olympiakos'ta görev yapan Omar Elabdellaoui'yi takibini de sürdürüyor.