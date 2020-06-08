Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdan ayrılması beklenirken, tecrübeli oyuncunun yerine arayışlar da hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, belirlenen üç isimle görüşmelerini sürdürüyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 09:43
Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler

Brezilyalı futbolcu Mariano'nun sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen ve Şener Özbayraklı ile de yol ayrımında olan Galatasaray, sağ beke takviye için gaza bastı.

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Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, bu mevki için üç futbolcu belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler

Sarı-kırmızılılar Rennes ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Malili sağ bek Hamari Traore ve Tigres'ten Luis Rodriguez için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler

3 sezondur Rennes forması giyen 28 yaşındaki Traore'yi uygun bir bonservis ile renklerine dahil etmeyi planlayan Aslan, Rodriguez'i de bonservis sorunu olmadığı için istiyor.

Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler

Rodriguez bu sezon 28 karşılaşmada 1 gol attı, 3 asist yaptı. 4 sezondur Tigres forması giyen oyuncunun Aslan'a yakın olduğu konuşuluyor.

Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler

Cimbom ayrıca, yine bir süredir kulübün gündeminde yer alan ve Yunan temsilcisi Olympiakos'ta görev yapan Omar Elabdellaoui'yi takibini de sürdürüyor.

Galatasaray'dan sağ bek atağı! İşte görüşülen isimler
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