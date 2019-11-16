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Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...
Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Galatasaray transfer için ilk hamlesini yaptı ve Onyekuru transferinde dev bir adım attı. İşte Nijeryalı yıldızın maliyeti ve son gelişmeler...
16 Kasım 2019 Cumartesi 10:03
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeniden transfer edilmesini istediği Henry Onyekuru'nun maliyeti belli oldu.
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Terim, geçen sezon Süper Lig'de 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızın bir yıl daha kiralanmasını istemiş, ancak Everton, 15 milyon Euro'ya Monaco'ya satmıştı.
Geçen sezon kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Onyekuru adına işler bu kez iyi gitmedi.
22 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'nde sadece 4 maça çıkarken, toplam 160 dakika sahada kaldı.