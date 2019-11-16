Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Galatasaray transfer için ilk hamlesini yaptı ve Onyekuru transferinde dev bir adım attı. İşte Nijeryalı yıldızın maliyeti ve son gelişmeler...
16 Kasım 2019 Cumartesi 10:03
Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeniden transfer edilmesini istediği Henry Onyekuru'nun maliyeti belli oldu.

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Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...

Terim, geçen sezon Süper Lig'de 14 gol, 5 asist üreterek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızın bir yıl daha kiralanmasını istemiş, ancak Everton, 15 milyon Euro'ya Monaco'ya satmıştı.

Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...

Geçen sezon kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Onyekuru adına işler bu kez iyi gitmedi.

Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...

22 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'nde sadece 4 maça çıkarken, toplam 160 dakika sahada kaldı.

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Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...

MİLLİ TAKIMDAKİ YERİNİ KAYBEDEBİLİR

Kulübünde oynayamadığı için milli takımdaki yerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nijeryalı futbolcu, yeniden G.Saray forması giymek istediğini sarı kırmızılı kulübe bildirdi.

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