Galatasaray'dan Onyekuru için dev adım! İşte maliyeti...

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Galatasaray transfer için ilk hamlesini yaptı ve Onyekuru transferinde dev bir adım attı. İşte Nijeryalı yıldızın maliyeti ve son gelişmeler...

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





