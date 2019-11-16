GALERİ
Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...
Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyordu. Fakat Falcao ile ilgili kriz yaşatacak bir sürpriz yaşandı. İşte detaylar...
16 Kasım 2019 Cumartesi 07:16 Güncelleme: 16.11.2019 07:16
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.
DİĞER GALERİLER