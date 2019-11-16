Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.