Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyordu. Fakat Falcao ile ilgili kriz yaşatacak bir sürpriz yaşandı. İşte detaylar...
16 Kasım 2019 Cumartesi 07:16 Güncelleme: 16.11.2019 07:16
Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giden Galatasaray'da Falcao gelişmesi yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların ana gündem maddelerinden birisi de Radamel Falcao'nun sağlık durumuydu.

Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılılara Falcao'dan müjdeli haber gelmişti.

Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu belirsizliğini koruyordu.

Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada "Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek" açıklamasını yapmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN