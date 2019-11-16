Galatasaray'da 50 milyonluk problem

Ocak'ta transfer operasyonu yapma isteyen Galatasaray maaş engeline çarpıyor. Sarı-Kırmızılılar'da çok iyi kazancı olan 3 yıldız gelen teklifleri bu nedenle reddediyor. Yönetim toplam 50 milyon lira maaş verdiği isimleri ayrılık için iknaya çalışıyor...
16 Kasım 2019 Cumartesi 01:51
Güncelleme: 16.11.2019 01:51
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Devre arasında yeni bir transfer operasyonu planlayan Galatasaray öncelikle Belhanda, Mariano ve Nagatomo ile yolları ayırmak istiyor.
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Ancak Sarı-Kırmızılı takımda çok iyi kazançları olan 3 yıldızın ayrılığa yanaşmaması sıkıntı yaratıyor. Bu maaşları teklif eden yok!
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Bu sezon Belhanda'ya 3 milyon 350 bin Euro, Mariano'ya 2.3 milyon Euro, Nagatomo'ya ise 2 milyon Euro ödeniyor.
Üç yıldızı isteyen takımlar bu maaşları karşılayamıyor. Ayrılık yoksa transfer zor
Yönetim şimdi 7.7 milyon Euro'luk (Yaklaşık 50 milyon lira) krizi çözmeye çalışıyor... Eğer Fatih Terim'in istemediği bu isimlerle yollar ayrılamazsa transfer de çok zora girecek