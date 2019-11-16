Galatasaray'da 50 milyonluk problem

Ocak'ta transfer operasyonu yapma isteyen Galatasaray maaş engeline çarpıyor. Sarı-Kırmızılılar'da çok iyi kazancı olan 3 yıldız gelen teklifleri bu nedenle reddediyor. Yönetim toplam 50 milyon lira maaş verdiği isimleri ayrılık için iknaya çalışıyor...