Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı

Sezon başında yaptığı transferlerle büyük sükse yapan ancak şu ana kadar yapılan transferlerden istediği verimi alamayan Galatasaray Süper Lig'in ilk 7 haftasında 10 puanla 10. sırada yar aldı. Sarı-kırmızılı takımda bir yandan seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmanın hesapları yapılırken bir yandan da gözler Ocak ayına çevrildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 19:30 Güncelleme: 12.10.2019 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





