Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı

Sezon başında yaptığı transferlerle büyük sükse yapan ancak şu ana kadar yapılan transferlerden istediği verimi alamayan Galatasaray Süper Lig'in ilk 7 haftasında 10 puanla 10. sırada yar aldı. Sarı-kırmızılı takımda bir yandan seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmanın hesapları yapılırken bir yandan da gözler Ocak ayına çevrildi.
12 Ekim 2019 Cumartesi 19:30 Güncelleme: 12.10.2019 19:33
Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı

Galatasaray'da Ocak ayı operasyonu başladı.

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Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılı bir sezon yaşamak isteyen sarı-kırmızılılar kadrosunu yıldız isimlerle güçlenirdi.

Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı

Yapılan transferlerden beklediği katkıyı şu ana kadar alamayan Galatasaray takımında teknik direktör Fatih Terim futbolcuların performansından yakındı.

Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı

Yeni isimlerden çok geçen sene takıma büyük katkılar vermiş isimlerin vasat performansı sarı-kırmızılı teknik heyeti düşündürdü.

Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı

Gözleri ocak ayına çeviren sarı-kırmızılı kurmaylarda sezon başı kadroya alınmayan Martin Linnes pişmanlığı yaşanıyor.

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