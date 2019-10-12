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Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri
Gençlerbirliği maçının 0-0 bitmesinin ardından 7 hafta sonunda 10 puan toplayan ve oynanan futboldan dolayı 'Ocak' ayını işaret eden Fatih Terim, şimdiden kadro mühendisliğine başlarken, tecrübeli teknik adamın performansından memnun olmadığı Belhanda ve Nagatomo'nun yerlerini doldurmayı planladığı oyuncular ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
12 Ekim 2019 Cumartesi 17:25
Güncelleme: 12.10.2019 17:27
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Ocak ayını işaret eden ve o tarihe kadar kötü gidişata kadroda yapılacak rotasyonlarla yoluna devam edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim transfer listesini hazırlıyor...
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Listesini yönetime verecek olan Terim'in gündeminde Belhanda ve Nagatomo'nun yerine gelecek olan iki yıldız basına sızdı.
Yolların devre arasında ayrılması beklenen iki isme ek olarak kimlerin dahil olacağı ise sonraki maçlara bağlı olarak belli olacak.
10 numara ve 3 numara bölgelerine transfer takviyesi isteyen Terim, yılbaşından sonra istediği takımı oluşturmanın planlarını yapıyor.
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