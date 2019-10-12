Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

Gençlerbirliği maçının 0-0 bitmesinin ardından 7 hafta sonunda 10 puan toplayan ve oynanan futboldan dolayı 'Ocak' ayını işaret eden Fatih Terim, şimdiden kadro mühendisliğine başlarken, tecrübeli teknik adamın performansından memnun olmadığı Belhanda ve Nagatomo'nun yerlerini doldurmayı planladığı oyuncular ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:25 Güncelleme: 12.10.2019 17:27
Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

Ocak ayını işaret eden ve o tarihe kadar kötü gidişata kadroda yapılacak rotasyonlarla yoluna devam edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim transfer listesini hazırlıyor...

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Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

Listesini yönetime verecek olan Terim'in gündeminde Belhanda ve Nagatomo'nun yerine gelecek olan iki yıldız basına sızdı.

Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

Yolların devre arasında ayrılması beklenen iki isme ek olarak kimlerin dahil olacağı ise sonraki maçlara bağlı olarak belli olacak.

Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

10 numara ve 3 numara bölgelerine transfer takviyesi isteyen Terim, yılbaşından sonra istediği takımı oluşturmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

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