Galatasaray'dan Josef de Souza bombası!

Suudi Arabistan futbolunda yaşanan kriz nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile Galatasaray flörtte. 30 yaşındaki Sambacı da Aslan'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde Al Ahli kulübüyle masaya oturacak ve resmi teklifini iletecek.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50 Güncelleme: 13.07.2019 07:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





