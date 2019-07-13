Galatasaray'dan Josef de Souza bombası!
Suudi Arabistan futbolunda yaşanan kriz nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile Galatasaray flörtte. 30 yaşındaki Sambacı da Aslan'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde Al Ahli kulübüyle masaya oturacak ve resmi teklifini iletecek.
13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
Güncelleme: 13.07.2019 07:50
Ezeli rakibi Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Galatasaray'dan misilleme gecikmedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar da Fenerbahçe'nin eski oyuncusuna kancayı attı. Cimbom, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor.
TERİM'İN DE ONAYI VAR
Fernando'yu kaybeden Aslan o bölgeyi başka bir Brezilyalı ile doldurmayı planlıyor.
Fatih Terim'in de ön liberoya Josef'i düşündüğü öğrenildi.
KRİZDEN DOLAYI İSTEKLİ
Galatasaray Sambacı yıldızı 1 yıllığına kiralamak istiyor. S. Arabistan futbolundaki ekonomik kriz nedeniyle Brezilyalı orta saha oyuncusu teklife sıcak bakıyor.