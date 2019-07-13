Galatasaray'da orta sahaya 2 isim birden!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Transfer çalışmalarına kurt hoca Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden Aslan, Fernando ve Ndiaye'nin satılmasının ardından orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Gözüne 2 ismi kestiren Aslan bu isimler için temaslara başladı. İşte Galatasaray'ın transfer harekatı...