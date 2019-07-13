Galatasaray'da orta sahaya 2 isim birden!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek üst üste 3. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Transfer çalışmalarına kurt hoca Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden Aslan, Fernando ve Ndiaye'nin satılmasının ardından orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Gözüne 2 ismi kestiren Aslan bu isimler için temaslara başladı. İşte Galatasaray'ın transfer harekatı...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 07:50
Güncelleme: 13.07.2019 07:50
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Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Badou Ndiaye gibi isimlerle sözleşme yenilememiş ve yollarını ayırmıştı.
Cimbom'da son olarak takımdan gönderilen isim ise Brezilya'lı yıldız Fernando Reges oldu.
Galatasaray'ın Fernando Reges'i 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattı.
Ndiaye ile Fernando ile yollarını ayıran ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, rotasını yeniden Gustavo Cuellar'a çevirdi.